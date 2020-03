NBA ordena a los equipos tener un plan por si el coronavirus impide asistencia de aficionados

La NBA dijo el viernes a sus equipos que deberían desarrollar procesos en caso de que sea necesario jugar sin fanáticos o medios de comunicación debido a la crisis del coronavirus.

La liga envió un memorando que detalla las posibles acciones que los equipos podrían necesitar "si fuera necesario jugar un juego con solo personal esencial presente".

El memorando, obtenido por The Associated Press, dice que los equipos deben identificar qué equipo y personas de la arena serían necesarias para llevar a cabo los juegos, y poder comunicarse rápidamente con el personal no esencial, así como con los titulares de boletos y socios corporativos.

Los equipos también deben estar preparados "para la posibilidad de implementar controles de temperatura en los jugadores, el personal del equipo, los árbitros y cualquier otra persona que sea esencial para llevar a cabo dicho juego en la arena del equipo".

El contenido del memo fue informado por primera vez por The Athletic.

La carta también dice que los equipos deben planificar escenarios en los que los medios puedan asistir a los juegos bajo las políticas revisadas de los medios.

La liga ya había enviado una nota a los equipos esta semana ofreciendo 10 recomendaciones a los jugadores con la esperanza de disminuir los riesgos de contraer el virus, entre ellos, no tomar artículos como bolígrafos, marcadores, pelotas y camisetas de los buscadores de autógrafos.

El viernes se jugó un torneo de baloncesto masculino de la NCAA División III en el campus de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, en un gimnasio vacío en lo que se creía que era el primer evento deportivo de los Estados Unidos sin fanáticos debido al coronavirus, a pesar de un COVID de la NCAA -19 panel asesor dijo que "no recomienda la cancelación o el espaciamiento público de eventos deportivos y relacionados programados para ocurrir en espacios públicos en todo Estados Unidos".

