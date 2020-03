NBA considera regresar y celebrar partidos de caridad

ESTADOS UNIDOS - La NBA está considerando una idea en la que algunos jugadores serían puestos en cuarentena o aislados con el fin de poder competir entre sí y proporcionarles a los fanáticos del baloncesto algún tipo de desvío de la pandemia de coronavirus.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, reveló esa noción como uno de varios elementos bajo consideración por la liga en este momento durante el cierre causado por la pandemia. Silver hizo los comentarios en una entrevista televisada en ESPN.

"Tal vez sea para una recaudación de fondos gigante o simplemente para el bien colectivo de la gente", dijo Silver. “Se toma un subconjunto de jugadores y existe un protocolo en el que se pueden probar y poner en cuarentena y aislar de alguna manera. ... La gente está atrapada en casa. Necesitan una distracción. Necesitan entretenerse ".

Silver no ofreció predicciones sobre cuándo se reanudarían los juegos de la NBA. Dijo que la liga puede, cuando las condiciones lo permitan, reanudar los juegos pero sin fanáticos, un movimiento que la liga iba a hacer la semana pasada antes de que Rudy Gobert de Utah dio positivo por COVID-19 y provocó que la liga continuara lo que creía que sería un paréntesis. , no es un paro que seguramente alcanzará varias semanas y probablemente meses.

Silver, como lo hace a menudo, dijo que espera que la NBA pueda ser un conducto para provocar un cambio positivo en el país, especialmente ahora que habrá una necesidad real.

"Una cosa diré sobre los Estados Unidos ... somos un país increíble y algunos de los mejores inventos, algunas de las mejores innovaciones, algunas de las mejores mentes están en este país", dijo Silver. "Y estoy seguro de que, como la gente está sentada en casa pero aún trabajando, piensan en varias cosas como, por ejemplo, cómo podemos reiniciar la economía y qué papel puede jugar la NBA"

Silver también dijo que no sabe cuándo puede volver el juego. La NBA ha dicho que el cierre será de al menos 30 días, aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han dicho posteriormente que recomienda que no se realicen reuniones de más de 50 personas antes de mediados de mayo.

"No tengo un buen sentido de cuánto tiempo va a ser este período", dijo Silver.

En otros asuntos, Silver discutió:

Silver dijo que ocho equipos completos de la NBA han sido probados para detectar el coronavirus, que es más de lo que se sabía anteriormente, así como miembros de otros equipos que mostraban síntomas. Los Brooklyn Nets, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz y Toronto Raptors han dicho públicamente que han sido probados; Los Angeles Lakers indicaron el martes que serían evaluados. Los Detroit Pistons dijeron que un jugador fue probado; ese jugador, según una persona con conocimiento de la situación y habló con The Associated Press, fue Christian Wood, quien dio positivo.

Silver no dijo quiénes son los otros equipos que se probaron. Sin embargo, mantuvo las decisiones que los equipos estaban tomando para hacerse la prueba, incluso en medio de las críticas de que

"La gente no tomaba estos protocolos tan en serio hasta que la NBA hizo lo que hizo", dijo Silver.

Silver dijo que no ha sido probado.

Silver no ofrecería un porcentaje de conjetura en cuanto a su nivel de certeza de que el juego se reanudará esta temporada.

"Soy optimista por naturaleza y quiero creer que podremos salvar al menos una parte de esta temporada", dijo Silver.

Silver dijo que la liga "intentará por todos los medios que podamos" volver a jugar baloncesto pronto, aunque insistió en que los funcionarios de salud pública firmarán primero cualquier plan de reanudación.

Preguntada por la anfitriona de ESPN Rachel Nichols si la liga coronaría al líder anotador James Harden de los Houston Rockets, el campeón anotador si la temporada no se reanudara o si la liga continuara votando por los tradicionales premios de fin de temporada, Silver dijo “Todavía no estoy allí. Lo resolveremos. Espero no solo negarlo, sino que todavía no estoy allí ”.