Músico presente en fiesta de Orozco dio pormenores de la “pequeña” reunión.

Armando Rodríguez, integrante de “Dos Tipos de Cuidado”, aseguró que en la fiesta de cumpleaños que celebró Jonathan Orozco y en la cual estuvieron presentes solo había siete personas, todas familiares del portero de Santos Laguna, además de que se tomaron las medidas sanitarias necesarias.

Mucha gente habla sin saber la verdad; medios de comunicación publican cosas que en realidad no pasaron. Somos un dueto y jamás fue una banda, solamente somos dos personas. No lo veo como irresponsabilidad, porque fue una reunión familiar y no eran ni siquiera más de siete personas. Las reglas dicen que pueden ser menos de 10 personas. En ningún momento lo veo como irresponsabilidad".