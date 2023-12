Mungía va por Ryder, busca abrirse la puerta con "Canelo"

Jaime Munguía no se presiona por la posibilidad de vencer a John Rydder por nocaut, pues es un rival al que respeta.

En la presentación del combate del próximo 27 de enero en Arizona, el ex campeón de peso Mediano, dijo que tiene el potencial para noquear, pero no lo ve como una obligación.

A la par, reconoció que un buen triunfo le abriría las puertas a los ‘peces gordos’ de las 168 libras, entre ellos Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Es una pelea difícil, es un boxeador con mucha experiencia, ha tenido experiencia mundial pero estamos trabajando muy fuerte, Freddie (Roach) nos va ayudar mucho en la esquina”, dijo el púgil invicto en 42 combates.

“No creo que sea a fuerza, no estoy desesperado de noquearlo, pero creo q tengo las habilidades para noquearlo”.

Con la posibilidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en mayo en caso de salir con la mano en alto, el tijuanense dijo ir paso a paso.

“Trabajar muy fuerte, no quiero menospreciar a Ryder pero trabajamos fuerte para buscar peleas grandes”.

Para su promotor, Fernando Beltrán, Jaime debe probar que está a un alto nivel y no suena descabellado pactar una pelea con ‘Canelo’.

“Si queremos tener una oportunidad con el ‘Canelo’ se le tiene que vencer a Ryder ,creo que es una pelea que en todo México quieren”, dijo el promotor.

Oscar De la Hoya, quien también maneja la carrera del tijuanense, también ve sentido un combate entre mexicanos que podría emular a grandes combates como Morales-Barrera, Chávez-Azabache.

“Jaime está cerca”

Para Munguía, será su primera contienda con el legendario entrenador Freddie Roach en su esquina.

Roach, que entre otros púgiles entrenó a Manny Pacquiao, destacó las cualidades del peleador de la colonia Xico.

“Entrena fuerte cada día, será un próximo campeón del mundo, tiene buena pegada con ambas manos”.

Para De la Hoya, Roach será clave en el desarrollo del púgil fronterizo.

“Conoce los estilos, tiene la experiencia, sabe como llevarte en forma y con buena estrategia”, explicó el ‘Golden Boy’.

Munguía ha noqueado a 33 de sus 42 rivales, y en su última actuación venció de manera dramática a Sergiy Derevyanchenko en California.

Las dudas que dejó en el ring, abrieron el camino para que Roach relevara en el cargo de entrenador a Erik ‘Terrible’ Morales.