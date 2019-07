¡Multifacetas! Urshela emerge en Yanquis como estrella

NUEVA YORK, EU.- El béisbol colombiano tiene en el joven Giovanny Urshela al tercera base titular de los Yanquis de Nueva York, que brilla en todas las facetas del juego y se ha convertido en la pieza indispensable en el juego triunfal de equipo de los Bombarderos del Bronx.

Cada jornada, Urshela, un cartagenero de 27 años, sorprende con alguna jugada cargada de magia, intuición, poder físico y muchísimo talento.

Urshela, gracias a su habilidad e inteligencia ha surgido con una temporada de ensueño y convertido en una de las sorpresas más agradables y productivas que han tenido en una temporada carga de lesiones de las grandes figuras.

"No estaríamos en el primer lugar si no tuviésemos a Gio", declaró de forma categórica el jardinero estelar de los Yanquis, Aaron Judge. "Los cambios y ajustes que hizo durante la temporada muerta, finalmente le están rindiendo dividendos. No me gustaría que él estuviera en ningún otro lado. A nivel defensivo es algo especial y ofensivamente, pues ponlo ahí con gente en base y va a hacer el trabajo".

Pasado por alto durante los entrenamientos, los bonos de Urshela subieron después de que éste asumió la responsabilidad como tercera base titular de Nueva York en abril.

Dueño ya de una gran fama como defensor de la esquina calienta gracias a sus paradas previas en las Grandes Ligas, Urshela modificó su forma de pararse en el plato y mejoró su selección de pitcheos, con unos resultados excepcionales.

"Cada vez que voy al terreno es bien divertido jugar en este equipo", comentó Urshela. "Desde que llegué aquí en los entrenamientos, ha sido muy divertido. Es grandioso estar aquí".

Los cambios de Urshela comenzaron el año pasado en Triple-A Scranton/Wilkes-Barre (Yankees), donde terminó la temporada después de ser adquirido desde Toronto en un cambio en agosto que no hizo ningún ruido dentro del mercado de los traspasos.

Por recomendación del coach de bateo Phil Plantier, Urshela se enfocó en balancear el peso en sus piernas, lo que lo ha ayudado a hacer mejor contacto y mandar la bola hacia todo el terreno.

"Cuando estaba subiendo por las menores, siempre fue un jugador que hacía buen contacto, lo que puede ser una buena señal", explicó Aaron Boone, el gerente general de los Yanquis. "Hay peloteros a los que les toma tiempo explotar. Estoy seguro de que hay mucha gente que siguió su carrera en las menores que no está sorprendida de que esté haciendo swing como ahora a nivel de Grandes Ligas".

Urshela se maneja mejor que nadie en las jugadas bajo presión como lo demuestra que con corredores en posición de anotar, el toletero colombiano batea .362 (de 58-21) con 30 carreras producidas.

"Eso significa que estoy haciendo cosas buenas para el equipo", valoró Urshela. "Siempre trato de conseguir eso, todos los días".

Los jugadores rivales no tienen tampoco problema a la hora de alabar desempeño del toletero colombiano, que le ha hecho posible convertirse en el nuevo Edgar Rentería que ha llegado a las Grandes Ligas para quedarse y tener esta temporada la oportunidad de luchar por el título de la Serie Mundial que su compatriota consiguió.

"Es mi gran sueño, al igual que el de todos los compañeros, y es por eso que luchamos en cada partido", destacó Urshela.