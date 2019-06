Muestra Amaury autoridad en el rebaño

Pasaron dos meses y un día, para que Amaury Vergara cumpliera lo prometido en redes sociales el pasado 23 de abril, cuando tras quedar fuera de la liguilla por cuarta ocasión consecutiva, adelantó que habría una revolución a la interna en el redil. Ese golpe de autoridad, mediático que le valió ganar adeptos y confianza entre los “chiva hermanos”, ya lo dio.



Su padre Jorge Vergara anunció a las 9:00 horas que cedía la estafeta de presidente a su hijo, Amaury, quien se había desempeñado en el año que tenía en el puesto, de manera correcta demostrando que podía con el paquete y por ello, le dejaba la presidencia del Guadalajara.



Ya con Jorge como su consejero y con el apoyo del dueño del equipo, Amaury dio golpe en la mesa demostrando autoridad, al destituir a José Luis Higuera como director general, desató comentarios de todo tipo en redes sociales, pero más en apoyo al anuncio hecho.



Higuera tenía cuatro años trabajando en la organización y este era el adiós que millones pedían a gritos, lo cual elevó la popularidad del joven.



¿Por qué se fue José Luis Higuera? Porque no pasó el proceso de evaluación que realizó la institución, porque no cumple con el perfil que requiere el nuevo proyecto y principalmente, porque se quiere mandar un mensaje que el liderazgo que quiere Chivas, es diferente al que se tenía con Higuera. La imagen que tiene el directivo no es la que quiere el nuevo presidente.