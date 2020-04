Muere de coronavirus, Tom Dempsey, ex pateador de los Saints

NUEVA ORLEANS (AP) - El ex pateador de la NFL Tom Dempsey, de 73 años, quien jugó en la NFL a pesar de haber nacido sin dedos de los pies , murió el sábado en la noche mientras luchaba con las complicaciones del nuevo coronavirus, informó su hija.



The Times-Picayune / The New Orleans Advocate informaron por primera vez la muerte de Dempsey.



Sin embargo, Ashley Dempsey dijo este domingo que su padre, quien ha residido en un hogar de asistencia durante varios años después de haber sido diagnosticado con demencia, dio positivo por el coronavirus hace poco más de una semana.



El forense de la parroquia de Orleans aún no ha publicado una causa oficial de muerte.



El gol de campo ganador de Dempsey contra Detroit el 8 de noviembre de 1970, se mantuvo como récord de la NFL durante 43 años hasta que Matt Prater de los Broncos lo rompió con 64 yardas en Denver en 2013.

Dempsey pasó 11 temporadas en la NFL: sus dos primeras temporadas fueron con Nueva Orleans (1969-70), las siguientes cuatro con Filadelfia, luego dos con los Rams de Los Ángeles, una con los Houston Oilers y las dos últimas con Buffalo. Se retiró después de la temporada de 1979.



La vida de Tom habló directamente al poder del espíritu humano y ejemplificó su determinación decidida de no permitir que los contratiempos impidan seguir sus sueños y aspiraciones", dijo el propietario de los Saints, Gayle Benson, en un comunicado. "Ejemplificó la misma lucha y fortaleza en los últimos años mientras luchaba valientemente contra las enfermedades, pero nunca titubeó y mantuvo su sentido del humor".



Dempsey nació en Milwaukee sin cuatro dedos en la mano derecha y sin dedos en el pie derecho. Pateó directamente con un zapato de frente plano que provocó protestas de algunos que vieron el zapato pateado especialmente hecho como una ventaja injusta. El ex presidente de los Dallas Cowboys, Tex Schramm, comparó el zapato con "la cabeza de un club de golf".



Pero Dempsey contrarrestaría eso diciendo que simplemente estaba haciendo lo mejor que podía para usar el pie con el que nació, y en su mayor parte, los funcionarios de la NFL, incluido el entonces comisionado Pete Rozelle, estuvieron de acuerdo. Aún así, en 1977, la NFL aprobó lo que se conoce ampliamente como la "Regla de Dempsey", que exige que los zapatos usados por los jugadores con "una extremidad artificial en la pierna que patea debe tener una superficie de patada que se ajuste a la de un zapato de patada normal. "



Dempsey regresó a Nueva Orleans después de retirarse de la liga. Hace unos siete años, le diagnosticaron demencia y luego se mudó a una casa de vida asistida, donde contrajo el coronavirus en marzo durante la pandemia que azotó la ciudad, y el hogar de ancianos , particularmente fuerte. Le sobreviven su esposa Carlene, tres hijos, una hermana y nietos.



Su patada ha seguido siendo parte de la tradición de los Saints y durante mucho tiempo fue uno de los mejores momentos en la historia de una franquicia que no llegó a los playoffs hasta su 21a temporada en 1987, y no ganó un juego de playoffs hasta el Temporada 2000

En el momento de la patada, el Superdome aún no se había construido y los Saints jugaron partidos en casa en el antiguo estadio de Tulane, que fue demolido en 1979.



Los Leones lideraron 17-16 después de un gol de campo corto con 11 segundos restantes.

Sin tiempos de espera, los Saints lograron mover la pelota a sus 45 con 2 segundos restantes después de que Billy Kilmer completó un pase a Al Dodd a lo largo de la línea lateral.

Según los informes de los medios, se escuchó ladrar al entrenador de equipos especiales Don Heinrich, "Dile a Stumpy que se prepare para entrar y patear uno largo".



En ese momento, los postes de gol estaban en la línea de gol, no detrás de la zona de anotación. El punto de la patada fue el Saints 37.



"Estaba más preocupado por patearlo derecho porque sentía que podía manejar la distancia", dijo Dempsey al Times-Picayune. “Sabía que iba a obtener un complemento perfecto de Jackie Burkett y un agarre perfecto de Joe Scarpati. Todo dependía de mí. Lo golpeé dulce".



Kilmer le dijo al Times-Picayune que recuerda estar parado en la banca al ver a los jugadores de los Leones en el campo riéndose mientras Dempsey se alineaba para la patada trascendental.



"Pensaron que Tom no tenía ninguna posibilidad", informó Kilmer.



Pero Dempsey terminó saliendo del campo sobre los hombros de sus compañeros de equipo y recordó haber pasado toda la noche en un bar de Bourbon Street, celebrando.



Estuvimos allí, con todos los chicos, hasta altas horas de la madrugada", dijo. "Por lo que puedo recordar, la pasé muy bien".



Tanto el zapato con el que Dempsey pateó las 63 yardas como el balón están en el Salón de la Fama de los Santos en Nueva Orleans, en el que Dempsey fue incluido en 1989. El Salón de la Fama del Futbol Profesional en Canton, Ohio, tiene otro de los Dempsey especialmente hecho. patear zapatos, pero Dempsey quería que los recuerdos de la patada récord permanecieran en Nueva Orleans.