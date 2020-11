¡Moreno más cerca del campeonato! Pelearía por cinturón mosca de UFC

ESTADOS UNIDOS – El artemarcialista azteca Brandon Moreno, podría hacer historia en la era moderna de la UFC al ser el primer pelador mexicano en disputar un título, pues después de haber levantado la mano al doblegar al estadounidense Brandon Royval este sábado en la noche de UFC 255, fue cuestión de horas para que hiciera un pacto de palabra contra el monarca de la división mosca, el brasileño Deiveson Figueiredo, para cerrar este confrontamiento.

Figueiredo fue la cereza del paste en la cartelera de este sábado celebrada en APEX de Las Vegas, donde defendió su campeonato en contra del estadounidense Alex Pérez, a quien le dio una paliza arrolladora y fulminó en el primer asalto, por lo que rápidamente la organización estaría trabajando para hacer oficial el pleito para UFC 256, que se celebrará en diciembre en la misma sede.

Y es que este pleito se contempló tan apresuradamente por la misma vía en la que ambos contendientes finiquitaron sus enfrenamientos de este sábado, no salieron nada golpeados ni con ninguna lesión grave, solo sería cuestión de recuperación de unos días y regresar a los campos de entrenamiento para llegar al filo en este casi asegurado combate.

Figueiredo no tuvo piedad sobre Pérez, pues fue en cuestión de segundos para que diera acción efectuar su plan de combate y rápidamente lo logró pescar con una guillotina, de la cual el retador no pudo escaparse y al final se rindió. Esta fue la primera defensa del brasileño.

Por su parte, Brandon tardó un poco más para dominar a Royval, aunque no representó ningún peligro eminente para el mexicano, el momento de la detención del pleito se produjo a causa de que Moreno comenzó a golpear en el piso fuertemente a su rival, el cual dejó de responder debido a que habría sufrido una dislocación de hombro.

En la entrevista después de la victoria Brandon no quiso guardarse ninguna palabra e hizo publico su descontento por haberle ofrecido primeramente el pleito a Cody Garbrandt para retar a Figueiredo, pero el estadounidense al final abandonó su campamento por una fuerte lesión y el repuesto fue Pérez.

"Para ser sincero, estaba muy triste cuando el UFC le dio a Cody Garbrandt la oportunidad por el título. ¿Saben qué? No me importa. No necesito un título. Necesito ser el mejor en la división. Si quisiera un título, podría comprarlo en la tienda [en línea] del UFC", dijo.