Mónica Rodríguez se lleva el oro en atletismo y México llega a las 100 medallas doradas en Juegos Paralímpicos

TOKIO, Japón.-La atleta mexicana Mónica Rodríguez y su guía, Kevin Aguilar, hicieron historia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 al lograr llevarse la medalla de oro en la prueba de los 1500 metros femenil T11.

Rodríguez Saavedra llegó a la meta a los 4:37.39, tiempo con lo que logró romper el récord mundial y no solo eso, puesto que consiguió la presea dorada número 100 para la delegación nacional en la historia de los Juegos Paralímpicos.

He corrido muy segura, decidida y fuerte. Me he sentido bastante bien y ahora tras la victoria me faltan las palabras para expresar lo que siento. Me visualicé logrando la victoria porque los últimos entrenamientos fueron bastante buenos y no terminé rendida como otras veces", dijo la atleta.