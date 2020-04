Molina no descarta jugar para otro equipo en caso de renovar con Cardenales

ESTADOS UNIDOS – El puertorriqueño Yadier Molina ya es considerado un auténtico “cardenal” por las 16 temporadas que ha disputado con los Cardenales de San Luis de la MLB y se podría considerar que es el comandante de la escuadra por ser el cuidador del plato durante todo ese tramo de tiempo y el espera culminar su carrera ahí, pero también confesó que podría emigrar a otro equipo si no renueva contrato.

Molina siempre ha dado a conocer su amor por la ciudad que lo vio crecer como pelotero profesional desde su llegada con el equipo, por los aficionados y sobre todo por la organización, pero la cuarentena por la pandemia del coronavirus le ha dado mucho tiempo para pensar sobre sus futuros planes en el “rey de los deportes”.

Para Molina sería un honor darle punto final a su carrera como pelotero con el equipo donde hizo su debut profesional en la MLB, pero sabe que el futuro puede ser incierto y traer nuevas sorpresa, por lo que no descarta la oportunidad de militar para otra escuadra en su etapa final en caso de que no se le conceda una extensión de contrato, ya que le gustaría jugar durante dos años más.

"Anteriormente dije que si no fuera con St. Louis, me iría a casa. Si no pudiéramos llegar a un acuerdo de extensión, me retiraría. Pero la situación con esta pandemia lo ha cambiado todo. En este momento, estoy pensando en jugar dos años más. Obviamente, St. Louis es mi primera opción. Pero si no me firman, entonces estoy dispuesto a entrar en la agencia libre. Esta situación ha cambiado mi mentalidad, y todo lo que quiero hacer es jugar”, declaró.