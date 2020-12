Mohamed Salah estaría frustrado dentro del Liverpool

INGLATERRA – Caras vemos, más al fondo no sabemos, este podría ser la novela entre la supuesta relación del atacante egipcio Mohamed Salah y el Liverpool, pues declaraciones cercanas sospechan que podría estarce debilitando debido a que no fue elegido como el capitán en el duelo frente Midtjylland en la Champions League, acto que le causó desconformidad.

Mohamed Aboutrika, quien en un tiempo fue compañeros de Salah en la Selección de Egipcio, donde llegaron a formar una fuerte amistad, señaló que su amigo no se encuentra como en estos momentos formando parte del Liverpool, ya que ha habido cambios como el del partido que lo han hecho borrar su sonrisa.

"Llamé a Salah sobre su situación en Liverpool y está molesto, pero eso nunca afectaría su desempeño en el campo. Sé que Salah no está contento en Liverpool, me dijo las razones por las que no está contento, pero son secretas y no puedo revelarlas", declaró.