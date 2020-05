Místico afirma que sigue con el CMLL

MÉXICO - Han pasado poco más de tres meses desde que el luchador Místico se sometió a una cirugía para extraerle un clavo que le colocaron, tras sufrir un accidente en motocicleta, tiempo que le ha dado la paciencia para reflexionar acerca de su futuro, el cual, afirma, sigue estando en el Consejo Mundial de Lucha Libre, acabando de tajo, con los rumores que lo sitúan en la empresa Triple A, principal competidora del emporio Lutteroth.

Con sus hermanos, Rush y Dragon Lee, además de su padre, la Bestia del Ring, ligados laboralmente a la Triple A. Desde hace tiempo, incluso antes de que el 'Príncipe de Plata y Oro' volviera al quirófano ha trascendido la posibilidad de que el enmascarado se una a ellos, situación que el luchador aclaró sin dudar.

"Es una mentira que me voy con mis hermanos, a la 'casa de enfrente', todavía ni regresamos a la actividad y ya dicen que me voy. Es falso que me voy, estoy entrenando y rehabilitándome para regresar muy fuerte a luchar. Sigo firme en el Consejo Mundial de Lucha Libre, con muchas metas por cumplir todavía", advirtió el esteta tapatío.

Pese a la negativa, aclaró que luchar en el futuro con sus hermanos es algo que desea. "Me encantaría luchar de nuevo con ellos, pero decidimos que cada quien hiciera su carrera, algún día, cuando se 'calmen las aguas' y las empresas nos den permiso, con mucho gusto vamos a estar, todavía tenemos mucho camino por recorrer".

Señaló que lejos de buscar generar polémica, hace la aclaración por respeto a sus seguidores. "Es una forma de agradecerles el apoyo que me dan. Por ahora, sigo en trabajo de rehabilitación todos los días con el objetivo claro de volver".

A él, el parón de actividades le ha permitido centrarse emocionalmente en el objetivo de pisar de nuevo un cuadrilátero. "Esperemos que esto pase pronto, en lo personal salgo porque tengo que hacer mi rehabilitación pero guardando todas las medidas de precaución, con la esperanza de que esto acabe pronto, tengo muchas ganas de luchar otra vez. Mis respetos para los que están luchando a puerta cerrada, porque trabajar sin público no es fácil, la verdad no creo que me toque hacerlo porque aún no estoy dado de alta".