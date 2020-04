“Mis compatriotas me recriminaron”: Materazzi tras cabezazo de Zidane

Lo más recordado de la Final entre Italia y Francia en el Mundial de Alemania 2006, incluso más que el título de los ‘azzurri’, fue el cabezazo que Zinedine Zidane le propinó a Marco Materazzi.

Además de ser los autores de los goles que llevaron el partido al alargue, esta fue una acción que quedó en las memorias de muchos aficionados al balompié.

Transcurría el minuto 110 del tiempo extra, cuando el francés, el capitán del equipo, reaccionó de esa forma a una provocación del italiano, lo que fue expulsado de la cancha por el árbitro Horacio Elizondo, quien posteriormente reconoció que quien vio la agresión fue el cuarto silbante.

"Zidane estaba protegido por los franceses, y a mí mis propios compatriotas me recriminaron, para mí no son verdaderos italianos", expresó Materazzi, aludiendo a que su acción generó malestar en fanáticos italianos del actual entrenador del Real Madrid.

Aunque el ex defensa nunca ha dicho que fue lo que le dijo a Zidane, desmintió haberse metido con su madre, como muchos medios han señalado.

"Le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. El cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre", aseveró.