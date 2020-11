"Mil 363 días negándome trabajar": Colin Kaepernick

ESTADOS UNIDOS – Colin Keapernick se convirtió en el fundamental ejemplo de como es llevar una lucha social ante el racismo, pues este jugador ha pagado una condena irreparable desde aquel día que alzó su voz exigiendo igualdad racial, lo que causó fuera vetado de forma “no oficial” de la NFL, por lo que contando este día se suman más de tres años desde la última vez que recorrió una yarda con los 49ers de San Francisco.

Ninguna franquicia de la NFL ha querido tener algún vinculo laboral con Keapernick desde que fue corrido de los 49ers y exactamente van mil 363 días que el aún jugador no juega, pero el no pierde uno de los enormes valores humanos, la fe, para que pueda regresar a sus viejos hábitos como atleta, por lo que sigue en completo ritmo entrenando constantemente en caso de recibir un llamado.

Keapernick no olvida lo que el denomina como “traición” de la NFL tras básicamente haberlo desechado de la liga estadounidense, y aunque ningún equipo no está obligado a no firmarlo, aún nadie se ha atrevido a entablar lazos con él para llegar a un próximo acuerdo, y sin duda esta temporada 2020 ha exhibido a varios cuadros que necesitan una mano de experiencia y en Colin la podrían encontrar.

Colin se mantiene muy activo en sus redes sociales, donde comparte su día a día en su vida cotidiana y uno de sus espacios está ocupado por sus entrenamientos, algo que evidencia por videos y los sube en su cuenta de Twitter y haciendo el conteo de los días que ha permanecido fuera de la NFL.

Fue en la pretemporada del 2017 cuando los 49ers le avisaron a Colin que ya no sería de utilidad para dicha temporada, ya que la directiva argumentó que este quedaba fuera de todas las estrategias del entrenador Kyle Shanahan. Pero una gran parte de la población estadounidense afirma que su salida se debió a los actos de protestas que ejercía durante el Himno Nacional, donde se ponía de rodillas como un gesto de lucha.