Mike Tyson y su odio hacia el "Rey del Pop", Michael Jackson

ESTADOS UNIDOS – Mike Tyson, el pugilista que causo pánico dentro de la división pesado en los años noventa, siempre se ha caracterizado por su temerosa personalidad y no dejar que nadie esté por encima de él al ser muy explosivo cuando alguien atenta ante él, pero pese a eso tiene su lado noble y pocas personalidades han causado este refleje su odio hacia ellas, pero lo que no se sabía que en su lista negra estaba el “Rey del Pop”, Michael Jackson.

El apodado “Iron” por tener una fortaleza inquebrantable arriba del cuadrilátero, confesó durante una entrevista, que su odio hacia esta leyenda musical fue debido a que en una de las pocas veces que llegaron a coincidir el cantante lo menospreció y fue algo que causó mucha irá dentro del boxeador, por lo que no le perdonó esas actitudes contra él.

“Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Yo pensé: ‘¿A qué juega? No debió verme...’ No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón. Don y yo fuimos al backstage mientras Michael firmaba unos autógrafos. En un momento, Jackson fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ‘¿No te conozco de alguna parte?’. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: ‘No, sólo soy un fan, es un placer conocerlo, señor’. Y él se metió en un coche", declaró.