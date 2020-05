Mike Tyson y Michael Jordan estuvieron ¡punto de llegar a los golpes!

Mike Tyson y Michael Jordan son dos de los más grandes deportistas en sus respectivas disciplinas, pero llegó un punto en la historia en la que se enfrentaron y estuvieron a punto de llegar a los golpes, pero no necesariamente sobre la duela o en el ring.

El motivo: el ex jugador de los Chicago Bulls habría tenido algo que ver con la ex esposa del púgil, Robin Givens. Esta historia fue relatada por Rory Holloway, ex manager de Tyson, en su libro “Domando a la bestia”.

A principios de los años 90, en una cena en la que celebraban el cumpleaños de Richard Dent, estrella de los Bears, grandes personalidades del deporte se encontraban celebrando con él, entre ellos el entrenador de Chicago Mike Ditka, el promotor Don King, Tyson y Jordan.

Mike Tyson estaba sentado allí con su bebida preferida, un Long Island Tea, y cuando bebe sus sentimientos afloran. Le digo al camarero que ponga agua en sus bebidas, porque ya lo veía venir. Entonces Mike mira fijamente a Michael Jordan desde el otro lado de la mesa y le dice ‘Hey hombre, ¿te crees que soy estúpido? Sé que estuviste con mi mujer’”, relató Holloway.

El ex representante del controversial boxeador asegura que Jordan se sorprendió y se le puso la cara “como si hubiera visto un fantasma” y que este solo quería “levantarse y correr”.

“Aquella noche fue un circo, de verdad. Don King intentando cambiar de tema, yo y John intentando tranquilizar a Mike. Mike diciendo a todo el mundo que le iba a patear el culo a Jordan. Jordan, vestido bien como siempre, que no puede salir de allí lo suficientemente rápido...”, describió Holloway en su libro.

Recordemos que esta no es la primera vez en los últimos meses que se habla de la relación entre Givens y Tyson, pues hace unas semanas se dio a conocer que también hubo una situación similar, pero con el actor de Hollywood Brad Pitt.