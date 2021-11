Mike Tyson tenía sexo antes de pelear para perder fuerza y no matar a rivales, revela ex empleado

INGLATERRA-. Por el miedo de matar a sus rivales arriba del ring, Mike Tyson tenía sexo con "groupies" antes de sus peleas para disminuir su fuerza y relajarse un poco, reveló uno de sus ex empleados.

Rudy Gonzalez, el ex guardaespaldas y chofer del legendario ex boxeador estadounidense, quien fue varios años su hombre de confianza, reveló en plática The Sun que 'Iron Mike' tenía que recurrir al sexo antes de subir al cuadrilátero.

"Uno de los mayores secretos con Mike es que necesitaba tener sexo en los vestidores antes de sus peleas. Tendría que encontrar una groupie, no importaba quién fuera. Él decía: 'Si no me acuesto, mataré a este tipo ahora mismo'"

"Tenia que acostarse para liberar algo de la fuerza que tenía. Así que tenía chicas escondidas en baños y vestuarios. A veces entraba con ellas por un minuto, luego se tronaba el cuello y decía 'Está bien, este chico va a vivir esta noche'. Tener sexo fue su forma de desconectar ese poder y relajarse un poco", confesó Gonzalez.

Matar a alguien en el ring, el mayor miedo de Mike Tyson

Matar a alguien en el ring era el mayor miedo de Mike Tyson, ya que el ex pugilista estaba consciente de que lo podía hacer. Además, le daban ataques de ansiedad, por el miedo de terminar en la cárcel o en su antiguo vecindario si hacía algo mal.

El récord de Mike Tyson como boxeador

El nacido en Brooklyn, New York, quien pasó caso toda su carrera en medio de escándalos, disputó 58 combates como boxeador profesional, quien ganó 50 (44 por KO) y perdió cuatro.