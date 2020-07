Mike Tyson confesó haber golpeado a siete mujeres mientras consumía drogas

El consumo de drogas llevó a Mike Tyson a tocar fondo en 2009, cuando, de acuerdo con el ex boxeador, llegó a golpear a siete prostitutas mientras utilizaba morfina.

El ex campeón de los pesos pesados explicó que debido a la toma de esta sustancia, atacó a las mujeres debido a que la paranoia le hizo pensar que estaban a punto de robarle.

Acostado en la cama de una habitación de hotel, trato de no estar solo nunca, incluso si es una prostituta o un perro. Esto es realmente oscuro. Estoy en la suite de mi hotel, tengo a siete mujeres allí con un gotero de morfina, mi cocaína, mi Cialis (Viagra), mi marihuana y mi Hennessy", relató, según información retomada por Marca.

"Y toqué fondo porque me puse paranoico y pensé que estas mujeres estaban tratando de robarme y acosarme. Empecé a pegarles. Estaba en un lugar muy oscuro. Sin embargo, había un propósito porque no quería darles más partes de mi alma. Ahí es donde toqué fondo. Estoy agradecido de estar aquí. No más cocaína. No más. Tres años limpio ", añadió el ex pugilista.

Ahora, Tyson se prepara para volver a subir al ring en septiembre, tras 15 años retirado, en un combate de exhibición con Roy Jones Jr.