Mike Tyson confesó haber fumado mariguana antes de pelear con Jones Jr.

ESTADOS UNIDOS - El “Monstruo” que aterrorizaba a los aspirantes de la época de los noventa, Mike Tyson despertó este sábado en su enfrentamiento de exhibición contra otro amado e histórico contendiente, Roy Jones Jr., pero previo a este show el “Iron” buscó eliminar su tensiones y lo hizo como habitualmente lo hace, fumando mariguana.

Después de que Tyson se puso unos guantes de boxeo para pelear después de más de 15 años desde su última vez, el legendario ofreció una rueda de prensa, donde confesó que su hábito por consumir mariguana obligó que lo hiciera minutos antes de subir al ring a pelear.

"No puedo dejar de fumar, he fumado durante mis peleas y tengo que hacerlo, lo siento. Soy un fumador. Fumo diario y nunca he dejado de hacerlo", confesó.

Tyson y Jones Jr. brindaron un digno espectáculo de la definición de un espectáculo de exhibición, ya que durante los ocho asaltos que repartieron duras andanadas de golpes, el “Iron” fue el que estuvo más constante en su ataque al ir siempre hacia enfrente tratando de sorprender a Jones Jr., al cual le conectó duros volados de izquierda en diversas ocasiones.

“Es lo que soy. No tiene efecto en mí desde un punto de vista negativo. Es lo que hago, cómo soy y cómo me moriré. No hay más explicación, no hay principio ni final", declaró.