Miguel Layún y su enorme deseo de regresar a la Premier League

MÉXICO – Aunque Miguel Layún está disfrutando su momento con los Rayados de Monterrey de la Liga MX, el mexicano no ha despejado su idea de regresar a la Premier League de Inglaterra, ya que en su etapa en la que compitió con el Watford no quedó del todo satisfecho por sus actuaciones, ya que tuvo muy pocos minutos para intentar brillar, por lo que desea sacarse la espina de mostrar su verdadero nivel.

Layún llegó a la Premier League el 9 de enero del 2015 cuando el Waltford confirmó su fichaje por un contrato de cuatro años y medio, su debut con el conjunto se celebró al día siguiente contra el Huddersfield Town, donde su nuevo club terminó cayendo por marcador de 3-1 y fue el 8 de agosto cuando debutó en la máxima liga de Inglaterra contra el Everton, en el partido aportó con una anotación y finalizó empate por 2-2.

Layún no se fue conforme del Walford, ya que solamente duró dos temporadas, porque después fue transferido hacia el Porto de Portugal, donde permaneció por tres temporadas, por lo que no abandona el deseo de regresar para saldar las cuentas pendientes que tiene en el viejo continente.

Layún confesó que la decisión sobre la propuesta que se le había presentado de representar a la sangre azteca en la Premier League no fue nada fácil de tomar, ya que en México aseguraba que tenia el reconocimiento que cualquier otro jugador quisiera tener, por lo que ir a un sitio nuevo y sin ser conocido se le hacía algo drastico, sin embargo, intentó verle el lado bueno a la situación y optó por marcharse de las Águilas del América.

“Cuando ascendimos me puse a llorar. Había sido una gran apuesta unirme a Watford y dejar ir todas las otras oportunidades en México por este gran sueño que tenía. Si soy honesto, fue muy difícil para mi ego. Te juro, aquí en México llamaría a un restaurante y diría: 'Escucha, soy Miguel Layún y quiero cenar, ¿podrías reservarme una mesa?' Arreglarían algo, no importaba si estaba lleno o no. En Inglaterra cuando les llamé fue: 'Hola, lo siento, soy Miguel Layún de Watford'. La respuesta: ‘Err... ¿sí?’ Pero también me dio la oportunidad de vivir la vida que a veces necesitamos y deseamos, caminar por las calles y no ser nadie”, sentenció.