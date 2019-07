Miguel Layún visitará cada tres meses a su médico

MONTERREY, Nuevo León.- Miguel Layún señaló en entrevista para ESPN que visitará periódicamente al doctor para valorarse médicamente, luego de que se le extirpó un tumor cancerígeno hace un mes, lo que provocó su ausencia de la Selección Mexicana de Copa Oro.

Igualmente, informó que se comunicó con el entrenador del ‘Tri’, Gerardo Martino, y que el argentino le brindó su apoyo durante el proceso, así como su confianza para continuar con el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Le agradezco a él y a la gente de selección lo pendientes que estuvieron. Cuando les comenté de mi situación no pusieron ningún pero y me apoyaron en todo momento. Me escribieron en todo momento. Terminando la competición hablé con él y que sigo estando en los planes de él. Que ojalá mi regreso a la competición sea de la manera en la que he competido en los últimos años”, reveló el futbolista.

Para el jugador de Rayados de Monterrey, lo más importante es su familia, por lo que si hubiera tenido que dejar el futbol por su salud, aun cuando hubiera sido una muy difícil decisión, lo hubiera hecho.

“El futbol es mi más grande pasión, pero yo quiero estar bien para mi familia y mis hijos. Si el doctor me hubiera dicho que no puedo arriesgarme jugando futbol, con el dolor de mi corazón y seguro con muchos momentos de llanto, hubiera tomado la decisión de dejarlo”, externó Layún.