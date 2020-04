Miguel Layún manifestó su deseo por jugar en el Inter Miami.

Miguel Layún manifestó que le gustaría formar parte del Inter Miami, en el que ya se encuentra su ex compañero Rodolfo Pizarro, pese a que aún le resta contrato con Rayados.

“Me gustaría jugar en el Inter Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él”, expresó el mexicano en una trasmisión en vivo junto a Jo Canales.

Sin embargo, aseguró que le gustaría retirarse con su actual equipo, o bien, con las Águilas, aunque está consciente de que pudiera terminar en otro club.

“Me gustaría retirarme en Monterrey o América, son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida igual me lleva a otro lugar”, señaló.

Hablando del retiro, Layún reveló que el pensar en ello le provoca un poco de miedo, pero que ya empieza a asimilar que está viviendo sus últimos como profesional.