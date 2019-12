Miguel Layún asegura que en la Selección "lo apuñalaron por la espalda".

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de conseguir el campeonato del Apertura 2019 con Rayados de Monterrey, Miguel Layún habló sobre su ausencia de la Selección Mexicana, asegurando que en el núcleo del combinado nacional ha habido gente que ha hablado mal de él.

El tema de Selección a mí me tiene sin cuidado, se ha hablado mucho, me han lastimado porque mucha gente me ha señalado; gente cercana dentro de Selección ha hablado a mis espaldas, mal de mí, sin preguntarme si realmente las cosas habían sucedido era de lo que se hablaba afuera”, aseguró el lateral derecho.

“Le han pedido a la gente que me den la espalda, gente cercana. Ellos sabrán, si alguien escucha esto de los que fueron, de los que me apuñalaron por la espalda, ellos sabrán quienes son, me tiene sin cuidado”, añadió.

El futbolista nacido en Veracruz asegura que le ha dado todo para poder formar parte del ‘Tri’, para cumplir una ilusión que tenía desde pequeño, pero que en ocasiones los temas extra cancha han provocado que no sienta más el interés por asistir a las convocatorias.

"Estoy muy triste con gente cercana que no fue capaz de mandarme un mensaje, me queda claro que cada vez que pueden te meten una puñalada por la espalda", concluyó.

Sin embargo, Layún tiene mucho por celebrar hoy, pues Monterrey le ganó a su ex equipo, el América, en penales, la Final por el trofeo de la Liga MX.