Miguel Herrera salió molesto en Tigres vs América

CIUDAD DE MÉXICO.- Para meterse a las Semifinales de la Liga BBVA, América necesita un domingo perfecto en Monterrey. Así lo comentó Miguel Herrera, DT de las Águilas, y quien se dijo desilusionado por la labor de su equipo en el partido de ida de los Cuartos de Final ante Tigres.



"Tenemos que hacer un partido rayando en la perfección el próximo domingo.



Cometimos errores que son puntuales, que hacen que el rival los aproveche. La tuvimos varias veces enfrente del arco, no pateamos, preferimos pasar y desafortunadamente no disparamos a la dirección correcta. El equipo jugó bien, encimó, pero el futbol es de goles y no los hicimos", dijo Herrera tras la derrota ante los felinos en el duelo de ida.