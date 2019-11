Miguel Herrera reveló que fue regañado por Emilio Azcárraga

Miguel Herrera reconoció que recibió una llamada de atención de parte de Emilio Azcárraga y el resto de la directiva del América tras los actos de indisciplina en los que incurrió a lo largo del Apertura 2019, aunque aceptó que éstos no pusieron en riesgo su puesto en el banquillo.

Me incomoda que la prensa empezó a decir que estoy fuera del América. Me vengo de sentar con el dueño y sí hubo un jalón de orejas, pero no cuando me expulsaron, sino por lo que pasó después de la expulsión, que fue muy lógico por la palabra que se me salió", explicó el ‘Piojo’ para ESPN.

"Vengo de hablar con el dueño, está contento con lo que hemos hecho, siempre calificando, siempre arriba de 30 puntos, lo menos que hemos llegado es a Semis, título y de pronto lees en la prensa y dicen que él dijo y que todos ya nos vamos. Santiago (Baños) acaba de entrar y está haciendo una buena gestión y ya lo dan por corrido", señaló.

Con respecto a su contrato con las Águilas, indicó que le restan siete meses, y en caso de salir de Coapa, se siente seguro de que no le faltarán ofertas de otros equipos.

"No me molesta que me pregunten (si termina mi contrato). Sí, en 2020 termina mi contrato, en julio. Si hago bien las cosas, y más si salimos campeones en este, la gente querrá renovar y si no, también; a lo mejor ya no quieren que siga, termino mi contrato y vendrá otra posibilidad. Me parece que como he trabajado, trabajo no me va a faltar", expresó Herrera.

América comienza su camino al título este jueves en el Azteca ante Tigres.