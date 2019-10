Miguel Herrera ofrece disculpas tras llamar "put..." a árbitro

CIUDAD DE MÉXICO.-Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, Miguel Herrera, DT del América, ofreció disculpas al silbante Marco Antonio Ortiz, a quien llamó "put%& mientras dejaba el Estadio Azteca, luego de la derrota del sábado ante Cruz Azul.



Hola amigos, cómo están. Quiero aprovechar para felicitar a Cruz Azul, que nos ganó muy bien ayer (sábado), aprovechando su balón parado que tienen bien trabajado. Ellos lo hicieron muy bien, no es justificativo lo que pasó ayer después del partido, fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión. Me parece que me manejé de muy mala forma.



"Quiero ofrecerle una disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, por lo que expresé, porque lo ofendí y, me parece que no son los valores que representa mi vida, mi forma de ser, mi familia y el club al que represento", explicó Herrera.



"El Piojo" expresó su deseo por mostrar otra actitud.



"Reitero, Cruz Azul no tuvo nada que ver con esto, ni el árbitro tuvo nada que ver con el partido. Fue mi molestia por la expulsión, me sentí frustrado porque pienso que no debí salir expulsado. Voy a tratar de cambiar y ser mejor", finalizó.