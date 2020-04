Miguel Herrera habló sobre el caso Ibarra: “No fue acusado por feminicidio, por eso esta libre”

El entrenador del América Miguel Herrera habló sobre el caso Renato Ibarra, señalando que al no le compete decidir si el ecuatoriano se reintegrará a la plantilla y fue claro al decir que el futbolista no fue acusado de feminicidio, por lo que ahora tiene derecho a estar en libertad.

No quise hacer más preguntas del tema porque la directiva fue tajante al decir 'no se ocupen de este tema, nosotros nos ocupamos, ustedes ocúpense de trabajar' y después ha pasado esta circunstancia de estar encerrados, no estar comunicándonos en este tema. Él no fue acusado de feminicidio, por eso está libre sino hubiera seguido un proceso penal”, explicó el ‘Piojo’ a Unánime Deportes.