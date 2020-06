Miguel Herrera dirigirá al América hasta 2024

América hizo oficial la renovación del contrato de Miguel Herrera, quien ocupará el banquillo azulcrema hasta el 2024.

Las Águilas dieron la noticia a sus aficionados a través de redes sociales, con un video que resume los mejores momentos del ‘Piojo’ en el club, desde su primera etapa hasta los momentos más recientes.

El Míster Miguel Herrera quiere más festejos Americanistas. Miguel Herrera volará con nosotros hasta el 2024", compartió el equipo.

No se brindaron detalles en cuanto a lo económico, pero según información de diario Récord, las cifras variaron considerablemente por la pandemia, algo con lo que el ex futbolista convertido en entrenador no tuvo ningún problema.

"Como institución, reconocemos y agradecemos la prudencia y solidaridad por parte de Miguel y su cuerpo técnico, quienes comprenden la situación económica que actualmente prevalece en el futbol, al acordar la renovación contractual en los términos propuestos por el Club América", precisó la directiva en un comunicado.