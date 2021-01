Miguel Herrera confiesa que fue despedido del América por Zoom

CIUDAD DE MÉXICO-. La etapa de Miguel Herrera como director técnico del América terminó a finales del año pasado, pero el mismo 'Piojo' reveló que se enteró por Zoom de su destitución como entrenador americanista.

"Cuando nos llama Joaquín Balcárcel, jefe de Santiago, nos llama por el Zoom y dice: 'pues yo tomé la decisión y hasta aquí llegó la relación', y le dije ‘mira no estoy de acuerdo, en la parte deportiva ahí están los números, estoy triste y molesto por la decisión que estás tomando'"

"A final de cuentas, aprendí de una persona muy importante en esta carrera que un día me dijo: 'hay decisiones de empresa que se toman que no nos gustan, pero se toman' y bueno no me queda más que agradecer a la institución", confesó Miguel Herrera en plática con Mara Patricia.

El ex entrenador del América y de la Selección Mexicana siguen sin equipo en enero, pero hace un mes aclaró que hay varios clubes interesados en sus servicios como estratega, quien le dio par de títulos de Liga MX a las 'Águilas'.

Además, el 'Piojo' señaló que tras la eliminación de Concachampions, él mismo le dijo a Santiago Baños que si quiere podía hacerse a un lado para que contraten a alguien más, pero que el directivo le dijo "Por supuesto que no, nuestro proyecto está contigo, seguimos contigo'", platicó Herrera.