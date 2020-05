Miguel Herrera asegura que Renato Ibarra merece una segunda oportunidad

Miguel Herrera brindó su apoyo a Renato Ibarra, asegurando que el ecuatoriano cometió un error y merece una segunda oportunidad, y que en los videos que circulan en redes sociales no se mostró ninguna agresión física del jugador hacia su pareja.

"No sabemos bien qué pasó y si nos dicen que sigue o no, es decisión de la directiva. Como ser humano merece una segunda oportunidad, está mal, pero en los videos no hay ninguna agresión", señaló el ‘Piojo’ para Pressport.

Agregó que la continuidad del futbolista en el América será algo que dependa de la directiva, pero dijo por lo pronto sigue siendo Águila.

Es un jugador del Club América, si entra en planes o no la directiva decidirá, y yo como técnico tomaré la respuesta que me indique la directiva, no estoy peleado con lo que me digan ellos. Renato tendrá que presentarse en el club. Es un ser humano que cometió un error grave, pero como miembro del club le tienes que abrir las puertas”, expresó Herrera.

Finalmente, hablando sobre su renovación de contrato, el entrenador y ex futbolista reveló que es cuestión de horas para que se dé, y una vez concretado, comenzará a planear junto a la directiva el siguiente torneo, con fecha de inicio aún por definir.