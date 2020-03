Miguel Herrera afirmó que se debieron tomar otras medidas sobre el coronavirus

Lo que si aprueba y valora, es que la liga haya tomado la decisión de seguir adelante con la jornada 10 del torneo de Clausura 2020, ya que todos los equipos involucrados seguirán un protocolo impuesto por la Secretaria de Salud para prevenir más contagios.

"Si todas las ligas del mundo, todos los eventos del mundo están parando, me parece que teníamos que haber tomado otras medidas, pero por lo menos una medida buena es no tener gente en el estadio", declaró.

Herrera pidió a todos los mexicanos que tomen conciencia sobre la situación, debido a que ya se han manifestado más de 20 casos en México, por lo que expresó que tomen las medidas de precaución necesarias, que no se expongan y se mantengan alerta.

"Hay que cuidarnos, hay que tomar todas las medidas precautorias, no es una broma, la verdad es que es una situación difícil, hoy ya nos cerraron la puerta del estadio, es una situación que hay que estar pendientes. No es alarmar a la gente, pero hay que estar pendientes, cuidarnos", señaló.

Por su parte, el club América sigue con sus actividades, las instalaciones de la institución no se han cerrado, por lo que el equipo puede seguir con sus entrenamientos, pero si han tomado los cuidados necesarios, siguiendo instrucciones que se les impuso a los jugadores.

"No es en México, es en todo el mundo. Hoy se han tomado medidas muy drásticas porque es una situación difícil, entonces hay que tomar esas situaciones con seriedad, no con miedo, al contrario, con seriedad para que no pase nada", finalizó.

Información por ESPN.