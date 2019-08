Mientras no se aclare su futuro, Neymar no jugará: Tuchel

PARÍS, Francia.- De acuerdo con el entrenador del París Saint Germain, Thomas Tuchel, Neymar no jugará hasta que se resuelva su situación el equipo, misma postura que comparte la directiva del club.

El director técnico mencionó que el brasileño “esta cada vez más en forma” y entrenando “con buen ánimo” después de la lesión que presentó a comienzos de junio, aunque reiteró que "la posición del club es que si la situación no es clara, no puede jugar. (...) Si la situación está clara mañana, podrá jugar, si no, no".

Por otro lado, no quiso opinar con respecto a los motivos que el delantero tiene para abandonar el equipo, mencionando que “hay que adaptarse a cada situación”.

A pesar de que sabe que esta incertidumbre con respecto al futuro de Neymar no ayuda al equipo, reconoció que se esfuerza por evitar que todo el revuelo afecte a su plantilla porque “todo el mundo sabe que las cosas son así" y "eso ocurre siempre con los grandes jugadores".

Cabe mencionar que el futbolista no juega con el club parisino desde el 11 de mayo.

Con información de EFE.