Michel González asegura que su salida de Pumas fue por motivos personales

MÉXICO – Fue de gran asombro el inesperado despido de Michel González como entrenador de Pumas de la UNAM y personalmente se quiso encargar de las especulaciones que rondan tras su salida y lo que primero quiso clarificar fue que México cuenta con la mejor liga del continente americano, por lo que él no tiene planeado irse de ahí y buscará conseguir otra oportunidad de dirigir en la Liga MX, además explicó que no fue por asuntos monetarios, sino personales lo de su marcha.

González actuó en base a sus principios como estratega en el momento que el futbol mexicano y a nivel mundial sintió un fuerte bajón económico debido a la pandemia del Coronavirus, cosa que entendió perfectamente cuando hablaron con él y el cuerpo técnico para diferir su sueldo, algo que sin pensarlo aceptó, porque no fue el efectivo lo que lo trajo a la institución de los felinos.

"La situación económica global, del futbol y del club en particular nos obligaba a reducir el presupuesto. Es una situación parecida a lo que viví en Málaga. No creo que tenga sentido que el salario del cuerpo técnico se convierta en un porcentaje tan importante del presupuesto global, por eso diferí sin dudarlo todo mi salario durante el tiempo que estuviera esta situación. Yo no fui allá por dinero, fui a otra cosa", declaró.

Se pensaba que su salida también influyó mucho el lado administrativo del plantel, ya que se decía que pudiese haber sido su relación con sus anteriores presidentes deportivos, Leopoldo Silva y Jesús “Chucho” Ramírez, pero de inmediato Michel descartó esa idea, ya que aseguró que la relación con ambos fue muy buena y respetable.

"Tuve dos presidentes y con ambos me entendí muy bien, no tuve un solo problema y eso que eran perfiles antagónicos. El presidente Leopoldo Silva es una persona muy capaz y heredó una situación económica delicada. Entiendo que se debilitó el plantel porque la economía no podía sostener el reforzarse con jugadores que estuvieran a la altura de la historia y la exigencia de Pumas, intentando salir al mercado con nuestro presupuesto, esa transición no entiende de resultados que no estén acorde con la institución y quien primero sale perjudicado suele ser el técnico", afirmó.