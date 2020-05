Michael Jordan rechazó 100 mdd por aparecer dos horas en un evento

LOS ÁNGELES.-La superestrella de la NBA Michael Jordan rechazó una millonaria cantidad de dinero.

Según su ex agente, la ex estrella de los Chicago Bulls no aceptó 100 millones de dólares para aparecer dos horas en un evento.

David Falk apareció en "Boomer and Gio" de WFAN, donde habló sobre lo exigente que era su famoso cliente cuando se trataba de proyectos.

"Y que Dios lo bendiga. Ha tenido tanto éxito que le da la oportunidad de hacer lo que quiera o no hacer cosas que no quiere", dijo Falk. "Realmente lo admiro. Es muy, muy selectivo en las cosas en las que quiere involucrarse".

El patrimonio neto de Jordan es de 2,1 mil millones, según Forbes.

"The Last Dance", una serie documental que se estrenó el mes pasado y fue producida por ESPN Films y Netflix, es una historia sobre Jordan y los Chicago Bulls de 1997-98.

La temporada culminó con el sexto y último título del campeonato de la NBA en 1998.