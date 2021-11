"Michael Jordan arruinó el basquetbol; LeBron James es el mejor", afirma Scottie Pippen

CHICAGO, Illinois.- Scottie Pippen, exjugador de los Chicago Bulls, le tiró con todo a su excompañero de equipo, Michael Jordan, con quien lo ganó todo en la NBA.

Ambos jugadores eran las figuras de aquel mítico equipo que marcó una época en el mejor baloncesto del mundo. Sin embargo, Pippen aseguró que Jordan arruinó el deporte.

Michael Jordan arruinó el basquetbol, todos querían ser como él: Pippen

"Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el basquetbol. En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó", escribió en su libro 'Ungarded'.



"Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasar, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Uara él", relató.

Además, para aumentar la polémica, el exjugador también se dio espacio para asegurar que LeBron James es el mejor basquetbolista de todos los tiempos, porque el sí involucra en el juego a sus compañeros.

"Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros", remató.