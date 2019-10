Mi palabra vale más que un contrato: Kuri sobre deudas en Tiburones

XALAPA, Veracruz.- Fidel Kuri, dueño de los Tiburones, habló sobre la situación que vive el equipo. “Ya conocen la historia, anteriormente mencione unas deudas con los jugadores y ya se están cubriendo".

Kuri señaló que el equipo tiene deudas por el accionar de la Liga MX y la FEMEXFUT, quienes le adjudicaron deudas de los dueños anteriores.

“Lo que le está pasando al equipo es culpa de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fubol; la razón es que a mí me cargaron los adeudos de los dueños anteriores (Rafael Herrerías, Mohamed Morales, y demás) que no me correspondían", señaló.

Sobre el tema de los contratos, mencionó que hay jugadores con los que se llegó a un acuerdo verbal, y especificó que todos los jugadores tendrán lo que les corresponde.



"Hay jugadores que no quisieron firmar porque el contrato tenía condiciones de resultados, prefirieron verbalmente, se les va a pagar, el problema es que no los firmaron muchos y esas son las consecuencias, pero mi palabra vale más que un contrato".

El dueño del Veracruz aseguró que para la siguiente semana ya debe estar resuelto el tema de los pagos a los futbolistas “me toco pasar por este bache y lo vamos a sacar", finalizó.