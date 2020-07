Mets firman a Bruce Maxwell, primer jugador de MLB en arrodillarse

NUEVA YORK (AP) - Los Mets de Nueva York acordaron un contrato de ligas menores con el receptor Bruce Maxwell, el primer jugador de las Grandes Ligas en arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la injusticia racial, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque el acuerdo no se había anunciado y estaba pendiente de la finalización de una prueba física y de admisión para el coronavirus. El acuerdo fue informado por primera vez por Newsday.

Maxwell comenzó a arrodillarse durante el himno al final de su temporada de novato con los Atléticos de Oakland en 2017, aproximadamente un año después de que el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, provocara el movimiento de protesta en la NFL.

Maxwell, de 29 años, que es negro, fue el único jugador importante que se arrodilló antes de esta temporada. Numerosos jugadores y entrenadores han emprendido la protesta en medio de un discurso nacional este verano sobre la justicia social, y los jugadores negros han lamentado no haber hecho más para apoyar a Maxwell en 2017.

"Deberíamos haber estado allí", dijo el jardinero de los Tigres de Detroit, Cameron Maybin, a ESPN este mes. “Tuvimos la oportunidad de disculparnos con él. Lo que estamos haciendo se ha retrasado. Desde hace mucho tiempo."

Maxwell fue arrestado en octubre de 2017 y se declaró culpable de un cargo de conducta desordenada después de que la policía dijo que apuntó con una pistola a una mujer que entregaba comida a su casa en Scottsdale, Arizona. Fue sentenciado a dos años de libertad condicional en julio de 2018.

Los Atléticos designaron a Maxwell para su asignación en 2018 después de que bateó .182 en 18 juegos de Grandes Ligas y lo liberó después de la temporada. No ha aparecido en un juego afiliado de ligas mayores o menores desde entonces.