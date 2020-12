Mets cierran trato con James MCcann por 4 temporadas y 40.6 millones de dólares

ESTADOS UNIDOS - Los Mets de Nueva York cerraron este martes el fichaje del receptor James McCann con un contrato por cuatro temporadas y más de 40 millones de dólares con las bonificaciones que pueda conseguir.



Las partes habían llegado a un acuerdo tentativo el pasado sábado, pero estaban a la espera de que McCann pasara un examen físico para concretarlo.



Todos los informes médicos fueron satisfactorios y el equipo metropolitano de la Liga Nacional confirmó la firma a través de un comunicado.



Tras ser considerado como el segundo mejor receptor del mercado de los agentes libres, McCann, de 30 años, llega a los Mets tras haber estado las dos últimas temporadas con los Medias Blancas de Chicago.



Su rendimiento lo convirtió en la gran revelación de la temporada 2019 al batear .273/.328/.460 con 18 cuadrangulares, y ser importante en la ofensiva de los Medias Blancas, además de ser convocado al Juego de Estrellas.



Durante la pasada temporada, que repartió el trabajo como receptor con el cubano Yasmani Grandal, disputó 31 partidos y consiguió promedios de bateo de .289/.360/.536/.896, siete jonrones y 15 carreras impulsadas.



"James se ha establecido como uno de los mejores receptores de doble amenaza en el juego", destacó el presidente de los Mets, Sandy Alderson.



"Su liderazgo y presencia en la casa club fueron fundamentales para guiar a un joven cuerpo de lanzadores hacia la postemporada en 2020", añadió.



El empresario Steve Cohen compró a los Mets el mes pasado por 2.420 millones de dólares y su primer movimiento fue contratar a Alderson.



La firma de McCann fue anunciada un día después de que Jared Porter fuera presentado como el nuevo gerente general de los Mets.



Cohen ha dicho que será decepcionante si los Mets no ganan la Serie Mundial en los próximos tres a cinco años.



Los Mets no han llegado a los playoffs desde que perdieron el juego de comodines de la Liga Nacional de 2016.



La pasada temporada, reducida a 60 partidos por la pandemia del coronavirus, su marca volvió a ser perdedora, 26-34.



El primer movimiento importante de los Mets después de la compra de Cohen fue firmar al relevista agente libre Trevor May con un contrato de dos años y 15,5 millones de dólares.