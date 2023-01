Messi vs Ronaldo se volverán a enfrentar por primera vez desde 2020; ¿quién ha ganado más?

RIHAD, Arabia Saudita.- Hace un mes, muchos aficionados al futbol soñaban con un Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo en la final del Mundial como en Qatar 2022, pero solo Argentina llegó a la cita, mientras que Portugal se quedó en el camino eliminada por Marruecos, pero ahora se enfrentarán por primera vez desde 2020 en un amistoso.

Las historias de ambos han sido inspiradoras para sus fans, pues el lusitano no iba a nacer y el rosarino no iba a crecer, sin embargo, todo se ordenó para que por años se viera una de las rivalidades más ferreas del futbol moderno.

No hay debate, es lo que ahora dicen sobre el duelo Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, pues tras el campeonato del mundo de Argentina, consideran que no tiene competencia del atacante que terminó su contrato en medio de la Copa del Mundo.

Los duelos entre Messi y Ronaldo, ¿quién ha ganado más?

Los primeros tres duelos entre Messi y Ronaldo se dieron en la Champions League con partidos Barcelona vs Manchester United.

Dos fueron en la fase de grupos de 2008, un empate, luego un triunfo para el portugués, pero Leo cobró venganza en un inmejorable escenario en la final de la UEFA Champions League 2009, cuando saltó en un gol que sorprendió a Edwin Van der Sar y Río Ferdinand.

Desde entonces, el clásico español, Real Madrid contra Barcelona, fue en el partido que más veces los confrontó.

Además han jugado amistosos de selecciones Argentina vs Portugal, con una victoria para cada uno, 2-1 (ambos anotaron) y 1-0, respectivamente.

Messi y Ronaldo se han enfrentado 35 veces con los siguientes números: