¿Messi "robó" a Van Dijk como lo hizo con Iniesta?

MILÁN, Italia.- 51 goles en 49 partidos, goleador de La Liga Santander y en Champions League, son sin duda credenciales que resaltan a nivel individual pero para algunos "no es suficiente" al momento de otorgaron una distinción como el premio The Best o el Balón de Oro.

Y sí, una vez más nos referimos al argentino Lionel Andrés Messi, que está ocasión competía con su ya clásico adversario, Cristiano Ronaldo, y con el zaguero holandés Virgil Van Dijk, que fuera reconocido con el premio al mejor jugador de UEFA.

¿Son los títulos el factor?

El escenario hace recordar a aquel 2010, cuando Andrés Iniesta y Xavi Hernández condujeron a España a levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica y por el laurel se perfilaban fuertemente entre la "comentocracia" del balompié como los favoritos para quedarse con el Balón de Oro, sin embargo, fue Messi quien se adueño del mismo.

Este 2019, Van Dijk alzó "La Orejona" con Liverpool erigido como uno de los centrales más sólidos del mundo y estuvo a nada de coronarse también a nivel selección nacional, pero Holanda cayó por la mínima ante Portugal, sí, la nación de Ronaldo, otro contendiente en la terna al mejor jugador; pero Messi superó una vez más.

¿Quién eligió a Messi?

Para los que pensaban que todo es siempre un plan a modo de Blatter en su momento o de Infantino en la actualidad, los ganadores en The Best son sacados contabilizando las votaciones que se dividen en 4 sectores:

25 % los capitanes de selecciones nacionales afiliadas a la FIFA.

25% los de los entrenadores de selecciones nacionales.

25% de sufragios de aficionados (a través del portal del organismo).

25% de un grupo de 200 periodistas elegidos alrededor del mundo.