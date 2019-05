Messi no quiso opinar sobre la posible llegada de Griezmann al Barcelona

BARCELONA, España.- Durante una conferencia de prensa en el marco de la final de la Copa del Rey, Lionel Messi se negó a comentar sobre la probable llegada de Antoine Griezmann al Barcelona, luego de que éste anunció su salida del Atlético de Madrid.

“No opinó de Griezmann”, se limitó a responder.

A Messi no le gustó mucho que le preguntaran por Griezmann... pic.twitter.com/ST3XuiZ62M — MARCA (@marca) 24 de mayo de 2019

La pasada temporada, el francés había manifestado que terminaría su estancia con los ‘colchoneros’, y las grandes estrellas blaugranas, como Messi, Suárez y Piqué, ofrecieron su apoyo para que el joven campeón del mundo se uniera a su equipo.

Sin embargo, a través de un mini documental llamado “La decisión”, Griezmann se echó para atrás e informó que al final si se quedaría en Madrid, provocando el visible disgusto en Barcelona.

La seria respuesta del astro argentino contrasta con la reacción mostrada hace un año, cuando al preguntarle sobre el fichaje del delantero rojiblanco, contestó lo siguiente:

"Obvio que me gusta. Es uno de los mejores jugadores ahora mismo. Yo no sé si es real que está o no pero nosotros estamos encantados de que vengan los mejores y Griezmann es uno de los mejores".

A esta situación, se le suma el bajón anímico que hay en el plantel tras la derrota trágica en semifinales de la Champions League ante el Liverpool.