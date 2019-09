Messi asegura no sentirse favorito al Balón de Oro

Lionel Messi, ganador de cinco Balones de Oro, señaló que ignora los parámetros que se siguen para elegir al premiado, pues en ocasiones se toman en cuenta más los logros en equipo que los individuales.

"Es tan raro esto del Balón de Oro. Ya no se sabe quién es favorito o no. Últimamente se mira más los resultados a nivel de equipo, que no está mal. A la Champions se le da mucha importancia", opinó el argentino.

"Otras veces pasa con el Mundial, torneo al que a veces se le da mucha importancia y otras que no. No sé. La verdad es que no hay una línea definida en qué se basan para definir el ganador del Balón de Oro, mucho no se entiende", mencionó el jugador del Barcelona.

Para este año, el delantero no se considera el favorito, y consideró que Virgil Van Dijk tiene lo necesario para quedarse con el galardón al mejor futbolista de la pasada temporada.

"Nunca me sentí favorito o no favorito. Ya dije que los premios individuales son secundarios". Lo cierto es que Messi no se siente candidato para el próximo Balón de Oro, ya que todo indica que Van Dijk, pieza clave del Liverpool campeón de la Champions, tiene los tickets para llevarse el premio", afirmó.

Con información de Récord.