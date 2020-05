Messi ansioso por estar de regreso a las canchas y espera pronto la reanudación de LaLiga

ESPAÑA - La alegría alberga a toda aquella afición futbolera que tiene como ídolo al majestuoso estilista de las canchas y la amenaza de los defensivos que les hacen batalla cada vez que se acerca al área chica, pues el argentino Lionel Messi, ya se encuentra en los campos de entrenamientos afinando detalles para estar preparado para cuando LaLiga dé luz verde a la reanudación de la competencia.

Messi ya está aspirando de nuevo el dulce aroma del césped, aroma que extrañó por más de dos mees tras el confinamiento obligatorio que se emitió en España debido a la pandemia del coronavirus, pero desde el fin semana pasado la “Pulga” ya reapareció con su club Barcelona para iniciar con las practicas individuales, siguiendo extremadamente un protocolo de seguridad para evitar cualquier contagio.

Durante una entrevista que se le realizó al jugador, se abordaron varios temas respecto a la actual situación que se está viviendo por la pandemia a nivel mundial y conforme a su regreso a las concentraciones confesó estar contento por retorno, pero señaló que le dolería dejar a su familia por mientras él está en preparación previa a la reanudación del torneo.

“Personalmente estoy deseando que vuelvan las competiciones. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha que es algo que alguna vez jugué y se me hizo muy extraño y con el tema de las concentraciones que la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente”, explica Leo.

El delantero sabe que el riesgo de contagio aún es muy alto y por lo tanto sabe que a pesar de que se siguen las normas estipuladas al pie de la letra, eso no los salva de poder contraer el virus, por lo recomendó no bajar la guardia a pesar de que el país se está recuperando paulatinamente conforme pasan los días.

“El riesgo de contagio está en todas partes, cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado. Pero también entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo. Volver a entrenar está siendo un primer paso pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias y asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos cuando lleguen pero a puerta cerrada”, afirmó.