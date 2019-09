Messi aceptó invitación de Cristiano para cenar

BARCELONA, España.- Fue durante la gala de la UEFA hace semanas, donde se realizó el sorteo para la próxima edición de la Champions League, cuando Cristiano Ronaldo hizo una invitación a cenar a Lionel Messi, luego de años de competencia futbolística.

Aunque en ese momento el argentino no dijo nada al respecto, el jugador del Barcelona ya contestó a la petición del portugués, asegurando que la rivalidad que existe entre ellos es meramente deportiva.

"Yo no tengo problemas con Cristiano. No somos amigos porque nunca compartimos un vestuario. En la última gala fue donde más hablamos. No sé si habrá comida porque no sé si nos cruzaremos porque está en Italia, pero si se tiene que dar obviamente que acepto", mencionó el delantero.

El enfrentamiento entre ambos empezó desde que Cristiano llegó al Real Madrid en 2009, dos años después de que Messi debutara en el Barca. Desde ese momento, ambos futbolistas han despertado el debate año con año entre los aficionados para ver quien es el mejor jugador de la actualidad.