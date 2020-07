Menos grilla y más paciencia, la recomendación del primer mexicano en Italia a ‘Chucky’

Pedro Pineda, primer futbolista mexicano en jugar en la Serie A, aconsejó a su compatriota Hirving Lozano llevarse las cosas con calma en el Napoli a pesar de no tener la confianza del entrenador Gennaro Gattuso, pues opina tiene la calidad para tener el éxito que desea.

Debe tener mucha paciencia y cuando lo metan, sean cinco minutos, 10, 45 o una hora, demostrar y no hablar en contra del director técnico, o no hacer grilla, y creo yo que tarde o temprano tiene que demostrar su valía como la ha demostrado anteriormente, esa es la mejor manera de hablar, no en los medios, sino que en la cancha", recomendó durante una entrevista con Marca Claro.