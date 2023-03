'Memo' Ochoa revela que Diego Cocca lo considera para seguir en Selección Mexicana

SALERNO, Italia-. Guillermo 'Memo' Ochoa cada vez tiene más esperanzadas de jugar en 2026 su sexta Copa del Mundo, luego de que el experimentado portero declaró que Diego Cocca le hizo saber que lo quiere en Selección Mexicana.

A sus 37 años, el arquero mexicano que hace poco más de dos meses regresó al futbol europeo al fichar con Salernitana, reveló para Marca Claro que Diego Cocca, el nuevo entrenador del 'Tri', ya habló con él y que le dijo que lo considera para su proyecto.

"Hablé con él y me dijo que me considera en el nuevo proyecto que va a arrancar. Yo tengo ganas de seguir aportando a la Selección, y también aportando en caso de que se necesite apoyar a los jóvenes. Eso sí, no se lo voy a poner fácil y voy a seguir peleando por estar en la lista"

"Él habló con varios jugadores y conmigo. Charlamos del futuro, de nuestra Selección, intercambiamos experiencias y me preguntó qué podíamos mejorar. Todos tenemos que ir de la mano para que hagamos un Mundial distinto, un Mundial bueno en nuestra casa en 2026", platicó Ochoa.

¿Cuántos juegos presume ‘Memo’ Ochoa con Selección Mexicana?

El guardameta tapatío de Salernitana en Liga Italiana presume 135 partidos con Selección Mexicana, quien bajo el mando de Diego Cocca buscará aumentar la cifra y seguir como el dueño de la portería tricolor.