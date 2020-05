Mejor a Rayados que al América, manifestó Alan Pulido

Al cuestionársele en una entrevista con TUDN si preferiría jugar en Rayados o América, Alan Pulido confesó que elegiría primero ser albiazul antes que azulcrema, pues de elegir a los de Coapa traicionaría a su pasado con Chivas.

Además, pese a haber iniciado su carrera con Tigres, el ahora delantero del Sporting Kansas City no dudó en escoger a los de Monterrey, pues ya no se siente querido por la afición felina.

(Prefiero a) Monterrey porque ya conozco la ciudad y ahí está más cerca mi familia, es un gran club con una buena afición, en Tigres ya me abuchean cuando voy al estadio”, dijo Pulido.

"Y aparte por lo que he hecho en Chivas, como la gente me ve, el ir al América sería una traición hacia el club, la gente me vería diferente, por eso no iría al América", agregó.

El futbolista de 29 años debutó en 2009 con Tigres, y permaneció ahí hasta 2014, cuando en medio de la polémica dejó el club para jugar en el futbol griego. Ganó un título de Liga en el 2011 y otro de Copa en 2014.

Regresó a la Liga MX con el Rebaño Sagrado en 2016, jugando tres años, disputando 116 partidos y marcando 41 goles. Fue campeón de goleo el torneo pasado y ganó Liga, Copa y Concachampions.