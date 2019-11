Me voy tranquilo: Carlos Salcido sobre retiro ante Chivas

XALAPA, Veracruz.- Carlos Salcido, defensa mexicano jugará su útimo partido como profesional este fin de semana ante Chivas.

Hoy en el estadio Luis "Pirata" Fuente realizó su último entrenamiento junto a sus compañeros del Veracruz.

Me siento bien , tranquilo, ha sido una carrera buena, larga, limpia en cuestión de lesiones y gracias a eso me ha permitido estar muy constante en el futbol, entonces creo que no puedo terminar de la mejor manera".

El defensa habló de lo que ha sido su carrera deportiva, "Tuve la bendición de jugar donde yo quise, yo desde que debuté en Chivas, estuve escogiendo a donde jugar. Venir a Veracruz y a los demás equipos fue una decisión completamente mía".

Salcido reconoció que no será fácil acostumbrarse a no estar en las canchas.

Además de que se lleva buenos recuerdos de su paso por el futbol profesional.

"Quería tener una foto levantando el trofeo como capitán del equipo y con Chivas lo conseguí, era un sueño que tenía"

Pero sus logros no se quedaron ahí, también con la Selección Mexicana ganó una medalla Olímpica y una Copa Oro y tras su paso en Europa con el PSV donde ganó dos títulos y un campeón de campeones.

Recordó momentos de su juventud y tras su llegada al futbol, "Te voy a decir como dicen en mi barrio 'se pasó de lanza'; el futbol me dio una cachetada con guante blanco, me volví disciplinado, el deporte me hizo crecer en muchos sentidos; yo creo que ese chico de 19 años nunca pensó lo que sería el deporte".

"Estoy agradecido con los compañeros, entrenadores y a las instituciones en las que he estado, me voy tranquilo".

"Agradezco al futbol por existir gracias por hacer realidad el sueño de muchos chicos, por llevar esa pasión a cada partido, estadio, cada colonia, cada cascarita, cada unidad deportiva en donde lo juega cualquier niño, el futbol lo vive todo el mundo y le doy gracias por llevar la alegría con un simple balón", finalizó.