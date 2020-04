“Me rogó que no lo golpeara”: Mike Tyson encontró a Brad Pitt con su ex esposa

El ex boxeador Mike Tyson habló sobre su libro autobiográfico “Undisputed Truth”, y reveló un momento incómodo que vivió a lado de su ex esposa, la actriz Robin Givens y nada más y nada menos que el galán de Hollywood Brad Pitt, esto en 1989.

En una de las páginas de este material contó como el actor ganador del Óscar le pidió que no lo golpeara, pues iba acompañado de su ex, en el momento en que estos se encontraban en el proceso de divorcio.

Ese día, el ex pugilista llegó a su casa para tener un “rapidito”, pero cuál fue su sorpresa al verla que venía acompañada.

La veo que venía acompañada por el apuesto Brad Pitt. Ahí pensé ‘mie..., hoy no tendré ningún rapidito’”, recordó en el programa The Real.

Tyson aseguró que se quedó perplejo, pues lo sucedido lo tomó desprevenido.

“Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, aseguró.

Por su parte, Pitt reaccionó con miedo y asustado, pidiéndole al ex campeón de los pesos pesados que no lo golpeara.

“Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegue y me decía que sólo estaban repasando un libreto”, dijo Tyson.

“No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, aseguró.

El libro en cuestión salió en 2013, pero debido a su aparición en el programa The Real volvió a hacerse tendencia en los medios.