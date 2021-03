“Me pagan menos que a los hombres que hacen el mismo trabajo que yo”: Megan Rapinoe

WASHINGTON, EU-. Reconocida como una de las mejores futbolistas del mundo, la estadounidense Megan Rapinoe explotó por la desigualdad salarial que hay en el futbol femenil respecto al varonil, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores.

En la Casa Blanca el pasado miércoles y en el marco del Día de la Paga Igualitaria, la jugadora estrella del seleccionado femenil de las barras y las estrellas se quejó de recibir menos sueldo que los hombres y aseguró que le “han faltado el respeto”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La futbolista Megan Rapinoe, por la igualdad salarial: "A pesar de todas las victorias, todavía cobro menos que los hombres que hacen el mismo trabajo que yo" pic.twitter.com/KX9MDGj3zN — El HuffPost (@ElHuffPost) March 25, 2021

“Soy una atleta profesional y he ayudado, junto con todas mis compañeras de equipo, a ganar cuatro campeonatos de Copa del Mundo y cuatro medallas de oro olímpicas para Estados Unidos. Y a pesar de esas victorias, me han devaluado, me han faltado el respeto y me han rechazado por ser mujer”

“A pesar de todas las victorias, todavía cobro menos que los hombres que hacen el mismo trabajo que yo. Por cada trofeo, que son muchos, y por cada victoria, cada empate y cada partido que jugamos, nos pagan menos”, declaró Rapinoe.

No es la primera vez que Megan Rapinoe denuncia la falta de equidad salarial en comparación el con los atletas masculinos, pues ya tiene años haciéndolo.

La jugadora californiana de 35 años debutó con la Selección de Estados Unidos en el 2006, quien registra 54 goles en 170 partidos con la playera norteamericana.